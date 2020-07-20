موسكو: دول الشرق الأوسط تشارك بالمرحلة الثالثة لاختبار لقاح كورونا

قال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، اليوم الإثنين، بأن المرحلة الثالثة من الاختبارات التي سيخضع لها اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا ستجري في الشرق الأوسط، إضافة إلى روسيا.

قال دميترييف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "سنقوم بتلبية احتياجات روسيا، ولكن التعاون الدولي يعتبر جزءا هاما من عملية تطوير هذا اللقاح وخضوعه للتجارب السريرية. ولذلك، نخطط لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في منطقة الشرق الأوسط ، بما في ذلك على 100 شخص في الإمارات العربية المتحدة وتركيا، بالإضافة إلى دول أفريقيا وغيرها من الدول. نحن نشاهد أن اللقاح يحظى باهتمام كبير في العالم".

وأضاف دميترييف أن إنتاج هذا اللقاح في الدول الأخرى سيتم من خلال شراكات مع صناديق سيادية.

ويذكر أن دميترييف قال في وقت سابق إن الصندوق يناقش المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي في المملكة العربية

من جهته، قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن المرحلة الثالثة من عملية البحث بشأن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا ستجري بالتوازي مع بداية استخدامه في التداول المدني، والقيام بجمع بيانات عن نوعية عمل هذا الدواء.

السريرية. ولذلك، نخطط لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في منطقة الشرق الأوسط ، بما في ذلك على 100 شخص في الإمارات العربية المتحدة وتركيا، بالإضافة إلى دول أفريقيا وغيرها من الدول. نحن نشاهد أن اللقاح يحظى باهتمام كبير في العالم".وأضاف دميترييف أن إنتاج هذا اللقاح في الدول الأخرى سيتم من خلال شراكات مع صناديق سيادية.ويذكر أن دميترييف قال في وقت سابق إن الصندوق يناقش المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي في المملكة العربية السعودية ، وكذلك إنتاجه هناك.من جهته، قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن المرحلة الثالثة من عملية البحث بشأن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا ستجري بالتوازي مع بداية استخدامه في التداول المدني، والقيام بجمع بيانات عن نوعية عمل هذا الدواء.

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