لقى 189 شخصًا مصرعهم ونزح أكثر من 4 ملايين شخص من منازلهم بسبب الفيضانات المدمرة التي ضربت ولاية (آسام) شمال شرقي الهند ونيبال المجاورة.
وأوضحت الشرطة، في نيبال حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز البريطانية اليوم الإثنين أن حوالي 110 أشخاص لقوا مصرعهم، بينما أُصيب 100 آخرون، حيث اجتاحت الفيضانات
وفي الهند، تضررت نحو 28 مقاطعة بولاية (آسام) لتصبح الفيضانات التي تجتاح الولاية هي الأسوأ في السنوات الأخيرة.
وتسببت الفيضانات في تشريد أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم وتم نقلهم إلى 649 معسكر إغاثة أقامته الحكومة الهندية، في حين غمرت مياه الفيضانات 3 آلاف قرية ودمرت 130 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.
وأصدرت اللجنة المركزية للمياه في الهند تحذيرًا شديدًا من وقوع فيضان، حيث حذرت من تواصل ارتفاع مياه نهر براهمابوتر، أحد أكبر أنهار قارة آسيا، حتى مساء اليوم /الاثنين/.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 189 شخصًا بولاية "آسام" الهندية ونيبال جراء الفيضانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.