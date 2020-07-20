الدلافين الروسية تنجز مهمات عسكرية واستخبارية بالمياه السورية

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اكتسبت مشاريع الثدييات البحرية التابعة للبحرية الروسية اهتماما عالميا عندما ظهر حوت بيلوغا في النرويج في أبريل 2019، حيث يعتقد أنه كان قد هرب من برنامج تدريب البحرية الروسية.

ويبدو أن البحرية الروسية وسعت من استخدام الدلافين في مهامها، حيث ظهرت أدلة على إرسال موسكو دلافين مدربة لدعم حربها في سوريا، ونشرها في القاعدة البحرية في طرطوس في أواخر عام 2018.

ونشر موقع فوربس صور أقمار اصطناعية لانتشار هذه الدلافين في قاعدة بحرية تضم غواصات روسية بطرطوس، وهي مشابهة تماما لتلك التي تم رصدها في البحر الأسود والقطب الشمالي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الدلافين ربما تستخدم لأغراض عسكرية، سواء بمهاجمة غواصين يحاولون الوصول للسفن والغواصات الروسية، أو حتى القيام بمهام استخباراتية، حيث كانت موجودة خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2018.

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ورجح التقرير أن هذه الثدييات لها وحدة خاصة قرب مدينة سيفاستوبول القريبة من شبه جزيرة القرم التي تطل على البحر الأسود، والتي تضم إما الفقمات أو الدلافين، كما يوجد برامج تدريب آخرى تجريها البحرية الروسية على الحيتان في قواعد لها في القطب الشمالي حيث تتمركز فيه غواصات تجسس تابعة لموسكو.

وفي أبريل من 2019 عثرت السلطات النروجية على حوت مزود بحزام روسي الصنع مجهز لحمل كاميرا.

وقال يورغن ري ويغ المسؤول بمديرية الثروة السمكية النرويجية في حينها إن عبارة “معدات سان بطرسبرغ” وجدت مكتوبة على الحزام المجهز به الحوت.

وأوضح المسؤول النرويجي أن صيادين في شمال البلاد أبلغوا برؤيتهم للحوت الأبيض المروض، قبل أن يقوم ويغ مع أحد الصيادين بانتزاع الحزام من على جسد الحوت.

وأضاف ويغ أن “الجيش النرويجي أبدى اهتماما كبيرا” بالحزام.