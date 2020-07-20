كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وفاة أول حالة بكورونا في صفوف الجيش الأبيض اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم الاثنين، عن وفاة الطبيب "لؤي. ا" البالغ من العمر 32 عاما والذي يعمل بالمستشفى اللبناني الإيطالي في صور بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لموقع "لبنان 24".

وذكر الموقع اللبناني، أن الطبيب لم يكن يعاني من أمراض مزمنة ولكنه أُصيب أثناء عمله بالمستشفى نتيجة للعدوى من أحد المصابين بالفيروس بعد دخوله المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 2451 بعد تسجيل 32 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات الفيروس أنها لم تسجل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 37 منذ 21 فبراير الماضي.

وكان وزير الصحة ​اللبناني، حمد حسن​، أكد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم سيكون في ذروته منذ 21 فبراير وحتى اليوم، مطمئنا بأن "كل تلك الاصابات معلومة المصدر، وبالتالي فإن إمكانية نقل العدوى قائمة، ولكن ليست كبيرة".

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وقد أعلنت ​وزارة الصحة​ اللبنانية، السبت، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس ​كورونا​ المستجد، مقارنة مع 71 إصابة في اليوم السابق، حيث تعد هذه الحصيلة هي الأعلى في البلاد على أساس يومي، ما رفع مجموع عدد الإصابات إلى 2168 إصابة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,259 مليون إصابة، بينهم أكثر من 554 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,127 مليون حالة شفاء.