كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تسجل 271 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت دول الإمارات، اليوم الاثنين، انخفاضًا قياسيًا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجل 271 إصابة بالوباء خلال يوم واحد.

وأجرت وزارة الصحة الإماراتية، عن إجراء أكثر من 27 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات والكشف عن الإصابات بفيروس كوورنا.

سجلت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الأحد، 211 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وقد أجرت وزارة الصحة الإماراتية، أكثر من 47,000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.

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وكشفت الصحة الإماراتية، أن جميع الإصابات الجديدة في حالة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن 437 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 47,797 حالة، مشيرة إلى وفاة مصابين إثنين، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 313 حالة، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت عن شفاء 577 حالة جديدة لمصابين بكورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 36,411.