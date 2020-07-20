كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اختطاف 7 مواطنين روس من على متن ناقلة نفط في خليج غينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السلطات الروسية، بيانًا أعلنت فيه هناك 7 مواطنين روس بين 13 فردا تابعين لطاقم سفينة Curacao Trader تم اختطافهم في هجوم قراصنة عليها يوم 17 يوليو الجاري على بعد 210 ميلا من سواحل بنين".

وفي يوم 17 يوليو، اختطفت مجموعة قراصنة حسبما قالته شركة "Alison Management Corp"، التي تملك السفينة، 13 شخصا من أصل أعضاء الطاقم الـ19.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن هناك 6 مواطنين أوكرانيين من بين أفراد الطاقم المختطفين للسفينة، التي كانت في طريقها من توغو.

تعرضت الناقلة CURCACAO TRADER لهجوم على أيدي قراصنة في خليج غينيا بالمحيط الأطلسي، وفقًا لمنظمة مختصة بالأمن البحري.

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ووقع الحادث أمس الجمعة عندما كانت الناقلة التي انطلقت من عاصمة توغو، ميناء لومي، تبحر في الاتجاه الجنوبي على بعد 210 أميال بحرية (نحو 389 كيلومترا) عن سواحل نيجيريا.

وقد صعد ثمانية أشخاص مسلحين إلى متن الناقلة واحتجزوها وخطفوا طاقمها المؤلف من 15 بحارا يعتقد أنهم مواطنون روس وأوكرانيون.

وأكدت المنظمة، أن عملية القرصنة هذه تعد غير مسبوقة من حيث المسافة التي تفصل موقع الحادث عن الساحل، مرجحة أن القراصنة استخدموا، علاوة على قوارب سريعة، سفينة أكبر، ما يتيح لهم تنفيذ العمليات بعيدا عن الساحل.

وأكدت المنظمة أن عدد البحارة المخطوفين على أيدي قراصنة في خليج غينيا ارتفع بذلك إلى 93 شخصا تم احتجازهم في 18 حادثا، مشيرة إلى ارتفاع كثافة عمليات القرصنة في المنطقة عام 2020 بنسبة الـ20% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.