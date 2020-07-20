” الكاف” يحسم مصير نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. مباراة “ذهاب وإياب” بدل مبارة فاصلة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الاثنين، تغيير قراره بإقامة مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة، والعودة إلى النظام القديم بلعب المباريات، في شتنبر المقبل بنظام الذهاب والإياب، كما كان معمولا به في النسخة الماضية.

وعقدت لجنة الأندية والكاف، برئاسة الكونغولي كونستانت أوماري، اجتماعا لحسم مصير نصف نهائي، ونهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي عرف تأهل الوداد الرياضي، ونادي الرجاء البيضاوي من المغرب، ونادي الأهلي، والزمالك المصريين.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد قرر، في وقت سابق، تنظيم مباراة نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية في مباراة واحدة فاصلة، تقام بالمغرب، شهر شتنبر المقبل، وإقامة الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة في الكاميرون على أن يقام النهائي فيها، أيضا.

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وأعلنت الكاميرون اعتذارها لعدم قدرتها على استضافة مباريات نصف نهائي، ونهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب الظروف الصحية ي البلاد، في ظل تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.

ويواجه الوداد نظيره الأهلي، بينما يلتقي الزمالك مع الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويلتقي الفائزان من المواجهتين في نهائي البطولة، فيما يستضيف حسنية أكادير مواطنه نهضة بركان وحوريا كوناكري الغيني يلاقي ميراميدز المصري في كأس الكونفيدرالية.

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