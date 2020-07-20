موسم الغرق.. انتشال جثة طفل غرق في “الواد” ضواحي أزيلال

لقي طفل، أمس الأحد، مصرعه غرقا في أحد قنوات السقي “الواد” على مستوى جماعة أفورار، ضواحي إقليم أزيلال.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك، البالغ من العمر16 سنة، كان موضع بحث بعدما تم العثور على دراجته الهوائية في جنبات “الواد”، ما استنفر مصالح الدرك الملكي في المنطقة.

وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات تمكنت من العثور على جثة الطفل داخل القناة المائية، لتعمل عناصر الوقاية المدنية على انتشال جثة الهالك، ونقلها على متن سيارة إسعاف لنقل الموتى إلى مستودع الأموات في المستشفى الجامعي.