الحسيمة.. إصابة امرأة بـ”كوفيد-19″ ترفع عدد الحالات النشطة إلى 6 حالات

ارتفع عدد الحالات النشطة، المصابة بفيروس كورونا المستجد، في إقليم الحسيمة، إلى حدود اليوم الاثنين، إلى 6 حالات، بعد تأكيد إصابة امرأة بـ”كوفيد-19″.

وتشير المعلومات المتوفرة لـ”اليوم 24″، إلى أن الأمر يتعلق بإمرأة مخالطة لإحدى الحالات المسجلة، يوم الجمعة الماضي، التي سجلت في إعدادية “الجديدة” الموجودة في الحسيمة، كانت قد تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، بعد إجراء تحاليل مخبرية لها.

وكانت 23 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي قد سجلت، منذ بداية تفشي الجائحة، بينها 17 حالة، تماثلت للشفاء وفق البروتوكول العلاجي، المعمول به من طرف وزارة الصحة.