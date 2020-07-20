برشلونة يتلقى نبأ سعيدا قبل ملاقاة نابولي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة تلقى نبأ سعيدا قبل مواجهة نابولي والمقرر لها في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن كليمنت لينغليت مدافع برشلونة، خضع لمزيد من الاختبارات والفحوصات الطبية، والتي أكدت أن اللاعب الفرنسي يعاني فقط من انزعاج في الفخذ الأيمن.

وتعرض لينغليت للإصابة خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، أمس الأحد، في ختام الدوري الإسباني، حيث لم يستطع استكمال اللقاء وخرج في بداية الشوط الثاني.

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وأضافت الصحيفة أن كليمنت سيكون متاحًا للمشاركة في لقاء نابولي، الذي سيقام في 9 آب/أغسطس المقبل، على ملعب الكامب نو.

وشارك لينغليت في 38 مباراة هذا الموسم بقميص البارسا في مختلف المسابقات، وكان الشريك الأكثر استقرارًا في الخط الدفاعي لبرشلونة بجانب جيرارد بيكيه.

وتعادل برشلونة في ذهاب دور الـ 16 مع نابولي، بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو.