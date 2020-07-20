لأول مرة: الكرة الذهبية لن تمنح لأي لاعب!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن حجب الكرة الذهبية وعدم منحها لأي لاعب هذا العام، بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها كرة القدم في أنحاء العالم، وإيقافها لفترة بسبب جائحة كورونا.
وأضافت المجلة عبر موقعها الرسمي، أن الجائزة لن تُعطى لأي لاعب، لأول مرة منذ انطلاقها عام 1956، بسبب عدم وجود "شروط عادلة كافية" لتقديمها.
جدير بالذكر أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، هو آخر من توج بالكرة الذهبية العام الماضي، بعدما تفوق على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.
ويمتلك "البرغوث" الأرجنتيني الرقم القياسي، في عدد مرات التتويج بالجائزة (6)، ويأتي خلفه كريستيانو رونالدو (5).
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