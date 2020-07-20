اخبار العالم

مباحثات يمنية مصرية في مجال التدريب الصحي وزيادة المنح الطبية

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات يمنية مصرية في مجال التدريب الصحي وزيادة المنح الطبية والان مع التفاصيل

الإثنين 20 يوليه 2020

اتفق وزير الصحة  اليمني الدكتور ناصر باعوم اليوم مع نظيره المصري، الدكتورة هالة زايد، على نقل الخبرة المصرية في علاج فيروس للجانب اليمني، وذلك من خلال إمداد اليمن ببروتوكولات العلاج المتبعة لعلاج المصابين.

 

وبحث الوزيران إمكانية زيادة الفرص التدريبية للأطباء اليمنيين في مصر، حيت تم الاتفاق على زيادة عدد الملتحقين من الأطباء اليمنيين بنظام الزمالة المصرية من خلال تقديم منح تعليمية بحيث يتم تدريبهم بالمستشفيات المصرية المعتمدة.

 

يأتي ذلك في إطار زيارة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك والوفد المرافق له لمصر، وعقد اجتماعات تنسيقية بين الوزارات المعنية في البلدين، لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات.

Advertisements

 

ووجه الدكتور باعوم الشكر لوزيرة الصحة والسكان لما تقدمه من رعاية صحية لليمنيين المقيمين على أراضيها، فضلًا عن تيسير لعلاج المرضى اليمنيين بجميع المستشفيات، مشيرًا إلى زيادة عدد الرحلات العلاجية إلى مصر.

 

وعقب الاجتماع، عقدا الوزيران مؤتمرًا صحفيًا، أكدا خلاله على التعاون الدائم والمستمر بين البلدين في مجال الصحة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات يمنية مصرية في مجال التدريب الصحي وزيادة المنح الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا