الاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين بالإفراج الفوري لجميع الصحافيين

الإثنين 20 يوليه 2020

عبرت البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي لدى اليمن عن قلقها البالغ والعميق تجاه الهجمات الشديدة على حرية الصحافة، بما في ذلك على حياة الصحافيين وحقوقهم على مدى الأشهر الأخيرة في البلاد.



وأصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع رؤساء البعثات، بياناً اليوم، قالت فيه «هناك زيادة مقلقة في إصدار أحكام الإعدام والاعتقال التعسفي والترهيب وحتى اغتيال للصحافيين في اليمن». وأضافت «تُشكل هذه الأفعال هجمات غير مقبولة على مبدأ حرية الصحافة».

ودعا رؤساء البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي الحوثيين إلى إطلاق سراح جميع الصحافيين المعتقلين في اليمن فوراً، بمن فيهم الذين حُكم عليهم بالإعدام.

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وأكد أن تفشي وباء كورونا (كوفيد19) يجعل من إطلاق سراحهم أمراً أكثر إلحاحاً.

يذكر أن العشرات من الصحافيين والإعلاميين، يقبعون في سجون الميليشيا الحوثية منذ سنوات، بتهم تعسفية وغير قانونية، ويعاني الكثيرون من تدهور حالته الصحية نتيجة التعذيب وسوء المعاملة.

وصُنفت جماعة الحوثي، حسب تقارير منظمات حقوقية وإنسانية دولية، بأنها أكثر الجهات التي تُمارس القمع ضد الصحافيين في اليمن.