حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 14.5 مليون والوفيات 604232​ على مستوى العالم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 14.38 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 604232​ شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019 .

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 140398 حالة وفاة وثلاثة ملايين و789711 حالة إصابة.

واحتلت البرازيل المركز الثاني مسجلة 79488 حالة وفاة ومليوني 98389 ‬حالة إصابة.

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وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 26816 حالة وفاة ومليون 77618 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 12342 حالة وفاة و 771546 حالة إصابة.