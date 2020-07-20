اخبار العالم

السعودية تسجل 37 حالة وفاة و2429 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجل 37 حالة وفاة و2429 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

السعودية تسجل 37 حالة وفاة و2429 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل37  حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2553 حالة.

Advertisements

 

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إلى تسجيل 2429 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 253 ألفا و349 حالة.

 

ولفتت إلى تسجيل 5524 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 203 آلاف و 259 شخصا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 37 حالة وفاة و2429 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا