- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 37 حالة وفاة و2429 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2553 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إلى تسجيل 2429 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 253 ألفا و349 حالة.
ولفتت إلى تسجيل 5524 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 203 آلاف و 259 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 37 حالة وفاة و2429 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.