شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 37 حالة وفاة و2429 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2553 حالة.

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وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إلى تسجيل 2429 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 253 ألفا و349 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 5524 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 203 آلاف و 259 شخصا.