شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعلن عن تسجيل 271 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الاثنين أنها أجرت أكثر من 27 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



كما أعلنت وزارة الصحة عن 352 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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