شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب" تكرم رئيس البرلمان.. وعبدالعال: ما أديته للوطن يقل كثيرا عما أعطاه لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب اليوم الإثنين اجتماعا بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك فى لقائها الدورى فى ختام كل دور الانعقاد، للتباحث حول القضايا التى تعنى بها اللجنة.

وأعرب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى عن خالص مودته وتقديره على حرص رئيس مجلس النواب على حضور هذا اللقاء الدورى مع أعضاء اللجنة، مؤكدا أنه مع قرب انتهاء دور الانعقاد سنفتقد روح الفريق التى غرسها الدكتور على عبدالعال فى المجلس من محبة وإخاء.

وأشار عامر إلى أن الجميع يحمل كل الاعتزاز والتقدير لما قدمه الدكتور على عبدالعال خلال السنوات الخمس فى قيادته للمجلس سواء كقامة دستورية أو رئيسا للمجلس، قدم للوطن كل ما يمكن أن يقدمه المجلس على أعلى مستوى، مجددا شكره على المعاملة الطيبة لكل أبناء اللجنة.

وقدم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب هدية تذكارية للدكتور على عبدالعال، كما قدم هدية تذكارية إلى الوكيل الأول لمجلس النواب السيد الشريف، وقدم هدية تذكارية إلى المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، تقديرا للجهود التى قدموها خلال السنوات الخمس الماضية فى خدمة البرلمان والوطن.

من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، عن خالص شكره وتقديره إلى اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى على ما قدمه خلال رئاسته للجنة، مؤكدا أنه تعلم منه الوفاء والمحبة والإخلاص والذوق والإنضباط، مضيفا أنه يحظى بثقة وتقدير قيادات الدولة وترك ذكرى طيبة.

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وأضاف الدكتور على عبدالعال أن هذه اللجنة من اللجان القليلة جدا التى لم تتسبب فى مشاكل على الإطلاق على مدار 5 سنوات طول مدة عمل هذا المجلس، مرجعا ذلك إلى إخلاص اللجنة ووعى أعضائها.

وتابع عبد العال، "لا أستطيع التعبير عما يجول فى صدري، من كلمات طيبة غمرتمونى بها وأعرف من يتحدث من قلبه والكلمات كلها من القلب".

واضاف عبد العال، "ما أديته لهذا الوطن يقل كثيرا عما أعطاه لنا هذا الوطن، نحن جيل عاش الانكسار والانتصار ومابينهم سنوات محملة بالتجارب والذكريات لكننا تقبلناها بكل ترحاب والبهجة فى أكتوبر ٧٣ عندما عبر جيشنا العظيم ونسينا كل سنوات المعاناة ".

وأضاف عبدالعال: "أنا من بيئة صعبة، الصعيد، صنعت منى السنوات نوع من الصلابة والقوة هذه البيئة التى شكلتني، ثم انتقلت إلى كلية الحقوق بالقاهرة لما رحت إلى البعثة فى فرنسا وهى مرحلة أخرى ، وعملت مستشارا بدولة الكويت، وكانت فرصة لتحويل التجربة النظرية إلى تطبيق عملي، وعندما نادانى الوطن بعد ثورة 30 يونيو فى لجنة الدستور وتعلمت كثيرا خلال هذه الفترة، وبدأت مرحلة رئاسة مجلس النواب، وكان المجلس كتلة سائلة طموحات كبيرة وحماس كبير ، وإدارة المعادلة كانت صعبة جدا.

من جانبهم تحدث أعضاء اللجنة، معربين عن اعتزازهم برئيس مجلس النواب، وتشريفه للجنة كما جرت العادة خلال 5 أدوار انعقاد، مضيفين أنهم تعلموا الكثير من الدكتور على عبدالعال فى حياتهم، وحافظ على العلاقات الاجتماعية الجميلة بروح عالية.