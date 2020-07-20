شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مجلس النواب كامل العدد فى جلسه عامة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة ”الخليج 365”، اكتمال النصاب القانونى للجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، ظهر اليوم الاثنين.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين والتى أخذ فيها دكتور على عبد العال الموافقة على عدة قوانين أهمها مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو عام 2020، وذلك بثلثى عدد أعضاء المجلس.

ويأتى قرار تمديد حالة الطوارئ فى جميع البلاد لمواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال أنه المجلس سيعقد جلسة ثانية اليوم الأثنين، بعد الانتهاء من التصويت النهائى على عدد من مشروعات القوانين التى تتطلب بأغلبية الثلثين، وقانونين أخريين يتطلبان أخذ الرأى نداءً بالاسم، أولهما بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنيه فى الباب الثامن، مضيفًا أن مشروع القانون الثانى الذى يتطلب أخذ الرأى النهائى ندءًا بالاسم، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

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وشدد عبد العال، على وجوب استمرار النواب فى المجلس لحضور الجلسة الثانية المزمع عقدها فى وقت لاحق اليوم، بالتالى ليس هناك داعى لأن يتم النداء على المحافظات البعيدة كالمعتاد لظروف سفرهم، وسيتم البدء بالمحافظات الكبيرة أولًا.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه المجلس سيعقد جلسة ثانية اليوم الأثنين، بعد الانتهاء من التصويت النهائى على عدد من مشروعات القوانين التى تتطلب بأغلبية الثلثين، وقانونين أخريين يتطلبان أخذ الرأى نداءً بالاسم، أولهما بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنيه فى الباب الثامن.

واضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، أن مشروع القانون الثانى الذى يتطلب أخذ الرأى النهائى ندءًا بالاسم، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

وشدد عبد العال، على وجوب استمرار النواب فى المجلس لحضور الجلسة الثانية المزمع عقدها فى وقت لاحق اليوم، بالتالى ليس هناك داعى لأن يتم النداء على المحافظات البعيدة كالمعتاد لظروف سفرهم، وسيتم البدء بالمحافظات الكبيرة أولًا.