شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: جلسة عامة ثانية اليوم وأدعو النواب لعدم مغادرة المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه المجلس سيعقد جلسة ثانية اليوم الاثنين، بعد الانتهاء من التصويت النهائى على عدد من مشروعات القوانين التى تتطلب بأغلبية الثلثين، وقانونين أخريين يتطلبان أخذ الرأى نداءً بالاسم، أولهما بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنيه فى الباب الثامن.

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واضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، أن مشروع القانون الثانى الذى يتطلب أخذ الرأى النهائى ندءًا بالاسم، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

وشدد عبد العال، على وجوب استمرار النواب فى المجلس لحضور الجلسة الثانية المزمع عقدها فى وقت لاحق اليوم، بالتالى ليس هناك داعى لأن يتم النداء على المحافظات البعيدة كالمعتاد لظروف سفرهم، وسيتم البدء بالمحافظات الكبيرة أولًا.