شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": حجب الصفحات المزيفة للمستشار عدلي منصور على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرار من المجلس بحجب جميع الصفحات والمواقع المزيفة التي تحمل اسم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، وتحمل اسمه وصوره ولا علاقة له بها.

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وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان صحفي له اليوم، إن المجلس سيقوم بحصر جميع الصفحات والمواقع المزيفة تمهيداً لتقديم طلب إلى وزارة الاتصالات بحجبها، بعد أن أبدى المستشار عدلي منصور استنكاره واستياءه من هذه الصفحات، وأكد أنه ليس له صفحات أو ومواقع على أي من وسائل التواصل الاجتماعي، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكد أن المجلس لن يتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتصدى لهذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها، وأبدى تقديره واحترامه للمستشار منصور الذي تولى مسئولية البلاد في ظروف صعبة وأدارها باقتدار، مناشداً جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة مثل هذه الصفحات والإبلاغ عنها لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم القانونية.