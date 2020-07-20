الرحلات الاستثنائية.. “العربية للطيران” تطلق رحلتين أسبوعيا بين باريس وأكادير

أعلنت شركة “العربية للطيران المغرب”، شركة النقل الجوي منخفض التكلفة في المنطقة، عن إطلاق برنامج رحلات استثنائية ما بين باريس وأكادير، وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أنها ستعمل على تأمين رحلتين أسبوعيا، ذهابا، وإيابا، كل يومي أحد، والأربعاء، مذكرة أنه من المقرر، أيضا، القيام برحلات تربط بين الدارالبيضاء وأكادير، أيام الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والأحد.

وتذكر “العربية للطيران المغرب” جميع زبائنها بأن وضع الكمامات أمر إلزامي طوال ساعات الرحلة، كما سيتم قياس درجة حرارة المسافرين قبل كل سفر، مشددة على أنه يتوجب عليهم الامتثال لشروط، ومتطلبات بلدان المغادرة، والوجهة، داعية إياهم إلى التعرف على جميع المعلومات، والشروط التي وضعتها الحكومة، والتقيد بها.

يذكر أن الرحلات الاستثنائية، التي أطلقها المغرب، أخيرا، لتمكين المغاربة، والمقيمين في المغرب من الدخول إلى البلاد، تشمل فقط الرحلات على متن الخطوط الملكية المغربية، والعربية للطيران.