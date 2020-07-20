سعد لمجرد.. مايكل جاكسون العرب

لاحظ متتبعو النجم المغربي، سعد لمجرد، حضور لمسة النجم العالمي، مايكل جاكسون، من جديد، في عمله الأخير “عدى الكلام”، من خلال حضور رقصات ملك البوب في الكليب.

ليست أول مرة..

يعتمد الفنان سعد لمجرد على مهاراته في الرقص في مختلف كليباته، ومن بين أكثر الحركات، التي يقوم بها في كليباته، تلك التي أبدعها نجم البوب الأمريكي العالمي، مايكل جاكسون.

وفي أول كليب له، بعد مغادرته الحبس الاحتياطي في فرنسا، اعتمد سعد لمجرد في “let go” على رقصات مايكل جاكسون، بشكل واضح، حيث أخذت حيزا مهما في الكليب.

لمجرد لم يكتف بالرقص فقط، وإنما استعان بشبيه لأسطورة البوب الراحل، وقرد شامبانزي شبيه بقرد كان يربيه، لحضور روح مايكل، ورقصاته في كليب “غزالي”.

أول عمل مصري للمجرد “عدى الكلام”، الصادر، قبل أيام قليلة، اعتمد كليبه على رقصات سعد بشكل كبير، والذي استوحى نسبة كبيرة من حركاتها من مثله الأعلى، مايكل جاكسون.

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اللوك

يملك سعد لمجرد “لوكا” مميزا، ويظهر هذا التميز في طريقة اللباس، والإكسسوارات، التي يعتمدها، والتي تشبه فناني البوب، ما يوحي أن لوك مايكل جاكسن يروقه.

وظهر لمجرد في صوره بأكسسورات تجعل اللوك الخاص به قريبا من مايكل جاكسون، خصوصا الخواتم، والأقراط.

تشابه في المتاعب

في السنة الماضية، منعت 3 إذاعات معروفة في مونتريال بكندا بث أغاني النجم العالمي، مايكل جاكسون، بعد اتهامه بالتحرش بالأطفال في فيلم وثائقي أنتجته “إتش بي أو”.

وفي المغرب، سبق أن لجأت بعض الإذاعات الخاصة إلى خطوة منع بث أغاني لمجرد، بسبب اتهامه بالاغتصاب في فرنسا.

النجم مايكل جاكسون، وسعد لمجرد، كلاهما واجها تهم الاغتصاب، ما تسبب في متابعتهما قضائيا، إلا أن توهجهما لم يخفت، بل زاد.