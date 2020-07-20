جريمة قتل بشعة تهز مراكش.. الضحية عشريني حاول إنهاء شجار بين شابين- التفاصيل

اهتز حي العزوزية وسط مراكش، اليوم الاثنين، على خبر مصرع شاب متأثرا بجروحه، على إثر تلقيه طعنة سكين، خلال تدخله لإنهاء خلاف بين شخصين.

وحسب مصادر محلية، فإن شابا، في العشرينات من عمره، لفظ أنفاسه الأخيرة في قسم العناية المركزة في مستشفى ابن طفيل في مراكش، متأثرا بطعنات قاتلة، أثناء محاولته إنهاء شجار بين شابين في الحي المذكور.

وأضاف المصدر ذاته أن خلافا نشب بين شخصين، فحاول الضحية أن يتدخل لإنهائه، إلا أنه أصيب بطعنة قاتلة، نقل على إثرها إلى قسم المستعجلات، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

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وعرف مكان الحادث استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الشرطة القضائية، التي فتحت تحقيقا، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث بناء على تعليمات النايبة العامة المختصة.

وتم إيداع جثة الضحية في مستودع الأموات قصد إخضاعها لتشريح طبي، فيما لايزال البحث جار عن المشتبه فيهم.