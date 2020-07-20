خلال شهر يونيو.. المغاربة يشاهدون التلفاز لما يقارب 8 ساعات يوميا

كشفت أرقام صادرة عن مركز “صيوميد”، اليوم الاثنين، نسب مشاهدة المغاربة للتلفاز في مجمل شهر يونيو الماضي، إذ بلغ معدل مدة المشاهدة للبيوت 7 ساعات و56 دقيقة، في حين بلغ معدل المشاهدة للأشخاص 4 ساعات و52 دقيقة.

وأوضحت الأرقام، المعلن عنها، أنه يكون على الأقل تلفاز واحد مشغلا لمدة 7 ساعات و56 دقيقة، يوميا، للبيت الواحد.

وكشفت مركز “صيوميد”، الموكل إليه قياس نسب مشاهدة القنوات الوطنية، أن معدل مشاهدي القنوات المغربية، في كل ثانية من اليوم، خلال الشهر الماضي، وصل إلى 000 110 3 مشاهد، وفي كل ثانية من وقت الذروة وصل إلى 000 219 7 مشاهد، ممن تبلغ أعمارهم 5 سنوات فما فوق.

وخلال شهر يونيو 2020، شاهد أكثر من 29 مليون مشاهد على الأقل لحظة واحدة إحدى القنوات المغربية.

يذكر أن القنوات الوطنیة موضوع قیاس المشاھدة ھي: الأولى، والأولى دولیة، والقناة الثانیة، والقناة الثانیة عالمیة، والریاضیة، والمغربیة، والأمازیغیة، والسادسة.