في حملته الانتخابية.. مغني الراب كاني ويست يعد بمنح مليون دولار لكل مولود جديد

وعد مغني الراب، كاني ويست، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمس الأحد، بمنح العائلات مليون دولار مباشرة بعد إنجابها طفلا، في حالة وصوله إلى البيت الأبيض.

وأقام كاني ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، مهرجانا انتخابيا، في ولاية كارولينا، تطرق فيه إلى عدد من القضايا، منها التشرد، والإجهاض.

ودعا ويست سيدتين من الحضور إلى التحدث عن خشبة المسرح حول القضايا، التي تهمهن، مثل عدم المساواة في التعليم، وعنف الشرطة.

ولا يزال كاني ويست لم يترشح بصفة رسمية، إذ يجب أن يجمع 10 آلاف توقيع، من أجل قبوله ضمن فئة المرشحين المستقلين.