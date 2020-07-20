بلدية أم الفحم تمتنع عن عدم استقبال الجمهور بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - امتنعت بلدية أم الفحم عن عدم استقبال الجمهور في أقسامها المختلفة، باستثناء قسم الجباية وضريبة المسقفات (الأرنونا) إثر انتشار فيروس كورونا مجددا بالمدينة، في الأيام الأخيرة.

وأكدت إدارة البلدية استمرار عدم استقبال الجمهور، في الأيام المقبلة، إلى حين اتضاح الصورة والاطمئنان بعدم وجود حالات مصابة بفيروس كورونا في البلدية، وذلك بسبب تواجد مراجعين مصابين بكورونا خلال الأيام الماضية.

وشددت البلدية على ضرورة عدم الوصول حاليا لمكاتب البلدية في المبنى الرئيس حتى إشعار آخر.

ووفقا لمعطيات نشرتها وزارة الصحة، بلغ عدد الإصابات المؤكدة في أم الفحم، لغاية صباح أمس الأحد، 191 إصابة، وعدد المتعافين 109 حالات، وعدد الإصابات الفعلية الآن هو 82 حالة، فيما بلغ عدد الفحوصات التي أجريت لغاية اليوم، 5,952 فحصا.