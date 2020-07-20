توافق بين نتنياهو وغانتس: تعديل منحة كورونا وأفضلية للعائلات المحتاجة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرى "الكابينيت الاقتصادي" الذي يرأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تعديلات على الخطة الاقتصادية المتعلقة بتوزيع منح كورونا على العائلات في البلاد، على أن يتم زيادة قيمة المنحة للعائلات المحتاجة التي تعاني من أوضاع اقتصادية اجتماعية صعبة.

وأتت هذه التغييرات خلال المشاورات التي أجريت بمشاركة نتنياهو، وأعضاء "الكابينيت الاقتصادي"، وزير الأمن بيني غانتس، وزير المالية، يسرائيل كاتس، ووزير الاقتصاد عمير بيرتس، حيث تم الاتفاق على تخصيص ميزانية منح بقيمة 6 مليارات شيكل، وإجراء تعديلات على الخطة التي أعلن عنها نتنياهو وكانت تقضي بتوزيع منح مالية تصل عند العائلات إلى 3000 شيكل، وعند الأفراد إلى 750 شيكل.

ووفقا التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الجلسة، سيتم توزيع المنح على جميع المواطنين، على أن يتم تفضيل 800 ألف شخص بالحصول على منحة كورونا زائدة وهم: من يحصل على مخصصات بدل تمريض، ومخصصات الإعاقة، ومخصصات ضمان الدخل، والمهاجرون الجدد الذين يقيمون في البلاد منذ سنتين، والعاطلين عن العمل فوق جيل 67 عاما، والمسنون الذي يتلقون مخصصات ضمان الدخل.

واستثنت الخطة من قائمة منح كورونا الأشخاص ممن لديهم معدل دخل يزيد عن 640 ألف شيكل سنويا، وأيضا تم استثناء المستخدمين في القطاع الحكومي ممن يحصلون على دخل شهر أكثر من 30 ألف شيكل، حيث تقرر عدم حصولهم على منحة كورونا.

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ووفقا لمقترح الخطة التي أعلن عنها نتنياهو في الأسبوع الماضي وحظيت بمعارضة حتى داخل ائتلاف الحكومي، كان من المفروض أن يحصل كل مواطن على 750 شيكل، في حين ستحصل كل أسرة لديها طفل واحد على 2000 شيكل، فيما ستحصل كل أسرة لديها طفلان على 2500 شيكل، وستحصل كل أسرة لديها ثلاثة أطفال على 3000 شيكل.

وعارضت الأجهزة المهنية المختصة في وزارة المالية تقديم مثل هذه المنحة التي اقترحها نتنياهو في الخطة، واعتبرتها إهدارا للأموال دون معالجة حقيقة لأسباب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا وتقليصها لعمل الأنشطة الاقتصادية الذي وصل إلى حد الإغلاق الشامل.

وفي سياق آخر، عقد نتنياهو جلسة تناولت عمل المؤسسات التعليمية والمدارس والمخيمات الصيفية، وشارك بالجلسة غانتس ووزراء المعارف العلوم والتكنولوجيا ورئيس هيئة الأمن القومي ومدير عام وزارة الصحة ورئيس مركز الحكم المحلي ومسؤولين كبار آخرين.

وتقرر في نهاية الجلسة عدم إغلاق المدارس والمخيمات الصيفية في هذه المرحلة، على أن تعقد يوم الخميس المقبل جلسة أخرى لتقييم الموقف لبحث جميع الخيارات.