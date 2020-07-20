اتفاق بين "فتح" و"حماس" على إطلاق مهرجان وطني مشترك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، إنهم توصلوا لاتفاق مع حركة "حماس"، من أجل إقامة مهرجان وطني مشترك في قطاع غزّة خلال الأيام المقبلة.

وأشار الرجوب إلى أن "هذا المهرجان سيكون محطة تاريخية لتجسيد الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية من خلال مشروع الضم و‘صفقة العصر‘".

وشدد الرجوب من خلال تصريحه على "أهمية إيصال صوت الشعب الفلسطيني الموحد والمتمسك بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 67 وعودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية".

وذكرت وكالة "وفا" أن الرجوب أضاف قائلًا إن "هذا الحل هو المدخل باعتبار القانون والشرعية الدوليين هما المرجع لحل القضية الفلسطينية، والمدخل لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي".

وأعلن الرجوب أنه "ستكون هناك كلمة للرئيس محمود عباس خلال المهرجان ولقادة وطنيين، مشيرا إلى أنه تم تكليف عضو اللجنة المركزية لحركة ‘فتح‘ أحمد حلس لمواصلة الاتفاق على الآليات وتحديد الزمان والمكان".