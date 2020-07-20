عباس يلتقي شكري في رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بوزير الخارجيّة المصريّة، سامح شكري، بعد ظهر اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأطلع عباس، الوزير شكري على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة للجهود المبذولة سياسيا ودبلوماسيا لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني، الهادف إلى منع قيام إسرائيل بتنفيذ خطط الضم.

وأشارت وكالة "وفا" إلى أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كان قد أجرى اتصالًا يوم أمس مع عباس ليعبّر عن دعم بلاده ومساندتها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد أمس في اتصال هاتفي مع عباس، دعم بلاده ومساندتها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بقيادة سيادة الرئيس محمود عباس.

وجدد الرئيس المصري، التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية، مشيرًا إلى رفض مصر لأية حلول أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي، لأنها ستؤدي إلى تأجيج الصراع وخلق عدم الاستقرار في المنطقة.