وقفة إسناد للممرضين والممرضات في المستشفى الإنجليزي بالناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر الطاقم الطبي في المستشفى الإنجليزي بمدينة الناصرة، دعما وإسنادا للممرضين والممرضات في البلاد، ظهر اليوم الاثنين.
ورفع المشاركون في الوقفةً لافتات كتبت عليها شعارات بينها "الدولة تدير ظهرها للممرضين" و"هنالك 1000 ممرضة دخلت للحجر الصحي في البلاد بجائحة كورونا".
وألقيت خلال الوقفة عدة كلمات تضمنت الدعم للطواقم الطبية والممرضين والممرضات في البلاد.
هذا، وبدأ ممرضون وممرضات في المستشفيات وبعض العيادات الطبية، صباح اليوم، إضرابا مفتوحا احتجاجا على سوء ظروف العمل، وخصوصا في ظل جائحة كورونا.
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