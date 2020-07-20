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مليشيا الحوثي تستهدف مزارع المواطنين في الدريهمي جنوب الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 20 يوليه 2020

استهدفت مليشيات الحوثي،  مزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

 

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وقالت مصادر محلية ان المليشيات الحوثية قصفت مزارع المواطنين في مديرية الدريهمي بالأسلحة الرشاشة، مما أدى إلى حالة من الخوف والهلع في صفوف المزارعين جعلهم يغادرون مزارعهم خوفا على حياتهم.

 

 وارتفعت وتيرة الإنتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين في مختلف مديريات الحديدة، في إطار تصعيدها العسكري المتواصل للهدنة الأممية مستغلة الصمت الدولي تجاه جرائمها المستمرة.

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