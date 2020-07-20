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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 9 قناصة حوثيين و3 من مساعديهم على أيادي القوات المشتركة في الحديدة والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يوليه 2020
لقي 9 قناصين حوثيين و3 من مساعديهم مصرعهم على ايدي القوات المشتركة في الساحل الغربي خلال الأيام القليلة الماضية.
وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة بأن وحدات الاستطلاع رصدت مجموعة قناصين حوثيين ضمن مجموعة قتالية جديدة استقدمتها المليشيات لتحقيق إختراق باتجاه المناطق المحررة في الحديدة، وانتهى بها الحال بين قتلى وجرحى.
وأكد أن وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة تخلصت من دفعة القناصة الحوثية خلال سحق الهجمات ومحاولات التسلل الانتحارية التي شهدتها مدينة الحديدة وقطاعات الجاح والدريهمي والجبلية والفازة والتحيتا وحيس الأيام القليلة الماضية.
وتتوالى خسائر المليشيات الحوثية البشرية والمادية على أيادي القوات المشتركة في الساحل الغربي جراء اختراقها للهدنة الأممية دون أن تحقق اي انتصار او تقدم يذكر.
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