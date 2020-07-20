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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تجدد استهداف الأحياء السكنية بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يوليه 2020
جددت مليشيات الحوثي الموالية لإيران الإستهداف، على الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
مصادر محلية في حيس ان المليشيات الحوثية قصفت بقذائف مدفعية الهاون على الأحياء السكنية في المدينة خلال ساعات المساء الأولى في الوقت ذاته فتحت نيران أسلحتها الرشاشة.
وأضافت المصادر ان الأحياء السكنية في منطقة بيت مغاري والمساكن الواقعة في منطقة الدائري والمغل تعرضت لقصف مماثل من المليشيات الحوثية، مما أثار خوف وهلع المدنيين العزل.
هذا وقد أصيب طفل ذات 8 سنوات ويدعى أحمد علي عثمان بجروح جراء قصف شنته مليشيات الحوثي، صباح اليوم، على منازل المواطنين في مدينة حيس.
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