شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المشتركة تكسر هجوما حوثيا على حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 20 يوليه 2020 كسرت القوات المشتركة هجوم حوثي على حيس جنوب الحديدة تكبدت من خلاله المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن أبطال اللواء السابع عمالقة تمكنوا من كسر هجوم حوثي من جهة قرية المقانع بكل صلابة واستبسال. Advertisements وأكد المصدر أن أبطال اللواء السابع عمالقة اوقعوا العناصر المهاجمة في كمين وباشروها بضربات محكمة اوقعت عددا من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح. وتتوالى الضربات الموجعة التي تتلقاها المليشيات الحوثية على أيدي القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة

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