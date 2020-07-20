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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مطار سيئون يستأنف نشاطه ويدخل كاميرات حرارية إضافية للخدمة والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يوليه 2020
استأنف مطار سيئون الدولي اليوم الحركة الجوية التجارية بينه وبين المطارات الدولية المتعامل معها بعد توقف دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا.
وأوضح مدير عام المطار علي باكثير وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه بناء على توجيهات اللجنة العليا للطوارئ وبموجب تعميم الهيئة العامة للطيران المدني، استأنفت حركة الطيران للتشغيل التجاري بمطار سيئون وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.
وأشار إلى أنه ستتم جدولة الرحلات الجوية وفق برنامج زمني محدد بحيث لا تقل الفترات الزمنية التي تفصل بين الرحلات القادمة والواصلة عن ثلاث ساعات لضمان عملية تطهير المرافق المستخدمة من قبل مسافري كل رحلة..منوها أنه تم تركيب كاميرتين حراريتين إضافيتين بالمطار لفحص المسافرين بما يسهل حركتهم ويضمن القيام بالإجراءات الصحية بسلاسة.
وأكد ان المطار لن يسمح لأي مسافر تظهر عليه أعراض كورونا قبل الرحلة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية الأخرى التي وردت في الدليل التشغيلي الذي أقرته منظمة الطيران الدولية (ايكاو) ومنظمة الصحة العالمية وقوانين ولوائح الهيئة العامة للطيران المدني.
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