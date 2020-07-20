الأمين العام لجامعة الدول العربية: "مسبار الأمل" محطة فارقة في مسيرة الانجازات الإماراتية والعربية

الإثنين 20 يوليه 2020

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن نجاح عملية إطلاق "مسبار الأمل" يعد مناسبة فريدة ومحطة فارقة في مسيرة الانجازات الإماراتية والعربية لما تجسده من رسالة أمل وطموح وتحفيز لكل شعوب المنطقة في قدرتها على تخطي التحديات.



وقال في كلمة وزعتها الجامعة اليوم بمناسبة إطلاق "مسبار الأمل"- ان هذا المشروع يعد أيضا احياء لتاريخ عربي زاخر بالإنجازات في مختلف العلوم.

وأضاف إن مشروع دولة الإمارات العربية المتحدة "مسبار الأمل" لاستكشاف كوكب المريخ إنما يعكس هوية الدولة وثقافة أبنائها في تحدي المستحيل وتخطيه والمثابرة على التطوير وتعزيز المعرفة واستكشاف آفاق جديدة يمكن أن تغير مسار التاريخ.

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وأوضح أبو الغيط أن هذا الانجاز يعد مساهمة إماراتية عربية في تشكيل وصناعة مستقبل واعد للإنسانية، ورسالة إلى أجيال المستقبل أنه لا يوجد مستحيل، كما انه يعطي أصحاب المبادرة العزيمة على تخطي الحواجز والتحديات والتطلع الدائم إلى اكتشاف المزيد والجديد.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن هذا الانجاز هو نتيجة طبيعية لنهج دولة الإمارات في تشجيع الابتكار والاعلاء من قيمة التخطيط والرؤية البعيدة، وعدم الاكتفاء بأسئلة الزمن الحاضر، وانما الانغماس في أسئلة المستقبل وتحدياته.

ولفت إلى أن هذا النهج خلق لنا نموذجا ملهما وموضوعا للدرس والتدبر من كافة الأمم الناهضة، الساعية إلى التميز، كما أنه اتاح المجال لوصول العرب إلى المريخ.