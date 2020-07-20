شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح والان مع التفاصيل

الإثنين 20 يوليه 2020 بعث الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح.

وأعرب في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيد .. Advertisements سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان . كما بعث الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم عجمان يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.