محمد البواردي: إطلاق مسبار الأمل يبرهن للعالم أجمع أن لا حدود لطموح أبناء الإمارات

الإثنين 20 يوليه 2020

أكد محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ان إطلاق " مسبار الأمل " يبرهن للعالم أجمع بأنه لا حدود لطموح أبناء الإمارات.



و قال في تصريح بهذه المناسبة إنه بروح وثابة نحو المستقبل لا تعرف معنى المستحيل، انطلق " مسبار الأمل" حاملاً حلم العرب نحو المريخ، محققاً رؤية زايد بالوصول إلى الفضاء، ونفخر اليوم بترجمة أحد أهم أهدافنا الوطنية الاستراتيجية إلى واقع ملموس، لنبرهن للعالم أجمع بأنه لا حدود لطموح أبناء الإمارات.

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وأضاف لقد أثبت "مسبار الأمل" أن الحلم يتحقق بالأمل والعمل..

وها هم العرب في طريقهم إلى المريخ بإنجاز تضيفه الإمارات إلى صفحات التاريخ، وبدعم وثقة قيادتنا الرشيدة وبهمم أبناء زايد وجهودهم وطموحهم الذي يعانق آفاق الفضاء، تسجل دولة الإمارات اسمها كأول دولة عربية ترسل مهمة فضائية للكوكب الأحمر.. مشيرا إلى أنه بإطلاق مسبار الأمل إلى المريخ تدشن الإمارات قفزة نوعية ببرنامجها لاستكشاف الفضاء، وتتبوأ مكانتها ضمن منجزات الكبار في برامج الفضاء، وتبعث برسالة تفاؤل وأمل لملايين العرب .

وقال : في هذه اللحظة الفارقة يسعدني باسمي واسم منتسبي وزارة الدفاع أن أبارك للإمارات قيادة وشعباً وللعرب والعالم أجمع هذا الإنجاز التاريخي، بوركت الإمارات وجهودها في خدمة العلم والإنسانية وأدام الله عزها وأمنها وطموحها، وندعو الله العلي القدير أن يكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح والله ولي التوفيق".