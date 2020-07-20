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التحالف يكثف قصفه مواقع وتجمعات حوثية في مأرب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 20 يوليه 2020

كثفت مقاتلات التحالف قصفه مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي البلاد.

 

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وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 15 غارة على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديريتي مجزر وصرواح.

 

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المحافظة

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