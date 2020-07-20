شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يكثف قصفه مواقع وتجمعات حوثية في مأرب والان مع التفاصيل

الإثنين 20 يوليه 2020 كثفت مقاتلات التحالف قصفه مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي البلاد.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 15 غارة على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديريتي مجزر وصرواح. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المحافظة

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