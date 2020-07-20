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حاكم دبي يعلن نجاح إطلاق مسبار الأمل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 20 يوليه 2020

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نجاح عملية إطلاق مسبار الأمل الإماراتي.

 

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وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نعلن بحمدالله نجاح إطلاق مسبار الأمل.. نجاح إرسال أوامر التحكم للمسبار من مركز العمليات في الخوانيج.. نجاح عمل أنظمة الملاحة الفضائية والتحكم.. نجاح إطلاق الألواح الشمسية.. نجاح نظام الدفع للمسبار.. بدأنا رحلة الـ493 مليون كم نحو الكوكب الأحمر.. اللهم هوّن سفرنا".

 

وانطلق مسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ، الإثنين، في أول رحلة تاريخية عربية إسلامية من نوعها، على متن الصاروخ "إتش 2 إيه" من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

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