شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تسجيل 559 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تأكيد إصابة 559 حالة جديدة، وتسجيل 652 حالة تعافي، دون تسجيل وفيات جديدة بـفيروس كورونا المستجدّ⁩ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 59,763 حالة.

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