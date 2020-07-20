شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تطالب بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى والان نبدء بالتفاصيل
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ انشغالها إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب تقارير تتحدث عن إصابة بعض الأسرى بفيروس كورونا، واستمرار الإجراءات التعسفية ضدهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية، بما فيه الحق في العلاج، وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين.
ودعت الأمانة العامة للمنظمة الأطراف الدولية المعنية، لا سيما الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، إلى الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والمعتقلين الإداريين، وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات المستمرة ضدهم.
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