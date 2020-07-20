

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، الأثنين، أن يرتفع دين حكومات دول الخليج برقم قياسي يبلغ حوالي 100 مليار دولار هذا العام، في ظل تنامي متطلبات التمويل بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط. وذكرت الوكالة في بيان، أنه "استنادا لافتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي، نتوقع أن تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجي تدهورا حتى العام 2023". وأضافت أن "الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون ستسجل عجزاً مجمعاً بنحو 180 مليار دولار هذا العام".



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كانت هذه تفاصيل خبر وكالة عالمية: ديون دول الخليج ستصعد في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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