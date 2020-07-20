بالفيديو العراق راقص على حبال التوازن الاقليمي

الوساطة .. مهمة فشل بها اسلاف الكاظمي لأسباب تبدأ من تعقيدات الأزمة وتمر بجغرافية الارض ولاتنتهي بوضوح الرئيس الاميركي دونالد ترمب الذي يرفض صراحة الغموض والضبابية بموقف طرفٍ يبدو صديقاً يطلب العون تارة، وعدوا يأمر الجلاء تارة.
وبعيداً عن إستباق الاحداث، الذي لايمكن الخروج بتوقعات لاحداث توازنات إقليمية تبعد العراق عن مرمى النيران الا بعين من يرى به الرئيس الجديد، إن كان اخر رجال الموهيكانز او حجر الدومينو الاخير، تبقى زاوية المصالح الاقتصادية والتنموية هي التي من شأنها تقليص فارق نقاط تلك الجولات المكوكية إن لم تأتي اكلاً على صعيد التهادن والتصالح، من خلال الظفر بالحليف الاقتصادي الاصدق ! سيما وان الوفد العراقي سيناقش جملة من الملفات تتعلق بمجال الطاقة وتعزيز التعاون الاقتصادي وريادة الاعمال والتي تعد استكمالاً لمخرجات زيارة وزير المالية عبد الامير علاوي الاخيرة للرياض..
فهل سيكون مشروع الربط الشبكي بين العراق ودول الخليج بوصفه بوابة الدخول لحل معضلة العراق في مجال الطاقة الكهربائية بداية عودة واقعية للحضن الخليجي بإنتفاء الحاجة لغاز ايران !
أم ان الكهرباء ستلتحق بالملاعب والمليارات.. تلك الهدايا التي نسمع بها ولم يرها العراقيون حتى الا
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