العراق يسجل هزتين ارضيتين اليوم وتنشر تقريرا بشأنهما

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اعلنت وزارة النقل، الاثنين، عن تسجيل هزتين ارضيتين في محافظتي السليمانية وديالى.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت اليوم هزتين ارضيتين الأولى عند الساعة (5:27:40) فجراً بالتوقيت المحلي جنوب غرب دربندخان في محافظة السليمانية والاخرى شمال غرب خانقين في محافظة ديالى في تمام الساعة ( 12،55،45 ) مساءً".
واضافت ان "قوة الهزة في السليمانية بغلت (3،3) درجة والثانية في محافظة ديالى بلغت قوتها (3،1) درجة على مقياس رختر وتبعد( 15 ) كم شمال غرب خانقين"، مشيرة الى انه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين".
ودعت الهيئة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".
يذكر ان وزارة النقل العراقية سجلت حدوث هزة ارضية بقوة (3،5 ) تبعد (10) كم عن محافظة السليمانية في مساء امس الاحد .
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