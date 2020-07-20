في بلد عربي... ابتكار طرق جديدة لمشاهدة الأفلام (بالصور)

وجد اللبنانيون طرقا مبتكرة لمشاهدة الأفلام خلال العزل العام المفروض بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ومن الطرق التي ابتكروها مشاهدة الأفلام على شاشات عرض كبيرة أمام أحواض السباحة وهم في حالة استرخاء على زوارق صغيرة، أو بالجلوس في سياراتهم. ففي جونيه شاهد أكثر من 200 شخص فيلما الأسبوع الماضي على مسبح مستمتعين بنسمات الهواء الطلق في حر الصيف. Advertisements ويقول المنظمون إنهم يأخذون إجراءات السلامة بعين الاعتبار ويراعون التباعد الاجتماعي. وفي جبيل نُظم عرض سينمائي آخر في الهواء الطلق يوم الجمعة 17 يوليو قاد خلاله الحضور سياراتهم إلى ساحة انتظار خالية لمشاهدة أحد الأفلام وهم في عرباتهم. وستجوب هذه المبادرة مناطق مختلفة في لبنان بعرضين كل يوم جمعة وسبت وأحد، وتوفر شركات صغيرة من القطاع الخاص المأكولات الخفيفة لمشاهدي الأفلام.



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