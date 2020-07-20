مقتل شخصين في تحطم مروحية عسكرية بهولندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هولندا، اليوم الإثنين، تحطم مروحية عسكرية في بحر الكاريبي ومقتل شخصين من بين أربعة كانوا على متنها.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية إن طائرة مروحية من طراز إن.إتش90 تحطمت مساء الأحد في نهاية دورية استطلاع على بعد نحو 12.5 كيلومتر من ساحل جزيرة أروبا فيما لم يتضح بعد سبب الحادث.

وأوضح روب باور قائد القوات المسلحة الهولندية أن الحادث أودى بحياة قائدة الهليكوبتر كريستين مارتينز البالغة من العمر 34 عاما وزميلها إروين وارينز الذي كان يعمل منسقا تكتيكيا والبالغ من العمر 33 عاما.

وأضاف باور أن فردي الطاقم الآخرين إصاباتهما ليست خطرة.

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وعلقت هولندا تحليق الطائرات الهليكوبتر من طراز إن.إتش90 لحين إشعار آخر في انتظار نتائج التحقيق في واقعة التحطم.

ولم يرد تعليق بعد من شركة إن.إتش إندستريز المصنعة لذلك الطراز ومقرها آكس أون بروفانس في فرنسا.

وقال رئيس الوزراء مارك روته إنه صدم بنبأ التحطم وقدم تعازيه لأسرتي القتيلين.