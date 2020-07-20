كاني ويست يدشن حملته لرئاسة أمريكا.. دموع ووعد بمليون دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق مغني الراب الأمريكي، ومصمم الأزياء كاني ويست، أول فعالية في حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية بمفاجأة مبكية.

وكشف أن والده كان يريد إجهاضه، كما أقر أنه حث زوجته كيم كارداشيان على الإجهاض عندما كانت حاملاً بطفلتهما الأولى، نورث، قبل أن يجهش في البكاء.



وبدأ ويست تجمعه الانتخابي في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا مساء الأحد، عشية الموعد النهائي الذي حددته الولاية لتقديم التوقيعات كمرشح مستقل، حسب ما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وفي خطابه الانتخابي، تطرق ويست الذي كان يرتدي سترة واقية، مزينة بكلمة "الأمن"، وقصة شعره على شكل عام "2020"، إلى مجموعة واسعة من القضايا تشمل السيطرة على الأسلحة، ومعركته مع المواد الأفيونية والإجهاض، وتعاملاته التجارية والمساواة الاقتصادية.

ودعا ويست شابتين من الجمهور للتحدث على خشبة المسرح حول القضايا التي تهم النساء، مثل عدم المساواة في التعليم ووحشية الشرطة.

وأجهش في البكاء وهو يتحدث عما قال إنه رغبة والده في إجهاضه، وإنجاب زوجته طفلتهما الأولى، "رغم أنه لم يرغب في ذلك".

وقال ويست، الذي أنجب 4 أطفال من كيم كارداشيان،: "كدت أن أقتل ابنتي. أحب ابنتي. الله يريدنا أن نحيا".

وأعرب ويست عن اعتقاده بأن الإجهاض يجب أن يكون قانونيًا، ولكن ينبغي توفير المزيد من الدعم لأولئك الذين يحتاجون إليه.



وأضاف: "الحد الأقصى للزيادة سيكون أن كل شخص لديه طفل يحصل على مليون دولار أو شيء من هذا القبيل".

وتشترط ولاية ساوث كارولينا، جمع 10 آلاف توقيع للحصول على بطاقة اقتراع رئاسي لمن يريد الترشح للانتخابات الرئاسية، كمستقل.



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وبسبب حالة الطوارئ الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المتسجد "كوفيد-19"، تأجل الموعد النهائي لتقديم التوقيعات من الأربعاء الماضي إلى الإثنين 20 يوليو/تموز، ما مهد الطريق لفعالية ويست.

والسبت، كتب ويست في تغريدة عبر "تويتر" لأنصاره "من فضلكم سجلوا لترشيحي في ساوث كارولينا".

وطُلب من جميع الحاضرين في فعالية ويست التوقيع على نموذج الإعفاء من المسؤولية بشأن كوفيد-19، والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

وبعد أسبوع من إعلان أحد مستشاري حملته لوسائل الإعلام، أن ويست كان سينسحب من السباق، قال مصدر مطلع، إن الحملة تعمل الآن في ولايات متعددة لجمع التوقيعات، وإن الحملة التي استمرت أسبوعين "تنضج وتنمو".

وبحسب المصدر، سيعلن الفريق عن عدة حملات أخرى، بما في ذلك واحدة في نيويورك، قبل أقل من 4 أشهر من الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، أعلن زوج نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، ترشحه للمنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية، فيا يعد تنفيذا لوعده وتحديا صريحا للرئيس دونالد ترامب.

وكانت انتشرت فيديوهات له على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيها متحدثاً عن دعم ترامب، وصورها الحضور ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجعل هذا الاحتمال حال فوزه من زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان مطروحة كسيدة أمريكا الأولى.

واختار المغني منصة تويتر للإعلان عن أخباره الجديدة بعد غياب استمر عاما عن الظهور بسبب دخوله مصحة نفسية في لوس أنجلوس نهاية 2016.