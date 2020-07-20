رئيس الوزراء الفلسطيني: مخططات الضم لا تزال تلوح بالأفق

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، اليوم الإثنين، أن مخططات الضم الإسرائيلية لا تزال تلوح بالأفق في ظل عدم تراجع الاحتلال عنها رسميا.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية: "لا نزال ندرك أن مخططات الضم الإسرائيلية لا تزال تلوح بالأفق، وعدم تراجع إسرائيل عن ذلك رسميا يمثل استمرارا للتهديد الوجودي على قضيتنا الفلسطينية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في الأشهر الماضية قراره، الذي قوبل برفض دولي، بضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية بدءا من الأول من الشهر الجاري، ولكنه أرجأ التنفيذ بانتظار المزيد من المشاورات داخل حكومته ومع الإدارة الأمريكية.

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وفي السياق نفسه، أضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن "الرئيس محمود عباس يقود جهد كبير من أجل مواجهة ذلك دوليا وقانونيا"، مؤكدا أن "هدفنا الأسمى سيبقى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 1967 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين ".

وأشار إلى "انتظار قرار المحكمة الجنائية الدولية والمتعلق بولاية فلسطين على أرضها وصلاحية المحكمة على محاسبة إسرائيل على جرائمها".

ويرتقب أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية قرارا بفتح تحقيق جنائي في جرائم إسرائيل ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل خشيتها من أن يؤدي القرار إلى إصدار المحكمة مذكرات اعتقال سرية ضد كبار المسؤولين الحاليين والسابقين بالحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب.