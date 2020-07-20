الامارات.. 90 طبيبا في " الجليلة للأطفال " يحصلون على الإقامة الذهبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن مستشفى " الجليلة " التخصصي للأطفال بدبي عن حصول 90 طبيبا من الكادر الطبي المتخصص في المستشفى على امتياز الإقامة الذهبية وذلك لدورهم الكبير في تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة.



وحصل مجموعة من الأطباء في مستشفى "الجليلة" من ذوي المؤهلات والكفاءات على هذا الامتياز تقديرا لجهودهم في تقديم مستوى متقدم من الجودة في رعاية المرضى خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم والناتجة عن جائحة فيروس " كوفيد-19 " .

وأعرب الدكتور عبدالله الخياط الرئيس التنفيذي للجليلة للأطفال عن شكره للقيادة الرشيدة على هذه المكرمة النبيلة التي تعد دافعا كبيرا لبذل المزيد من العطاء وخدمة المرضى بالشكل الأمثل، مشيرا إلى أن تكريم أطباء " الجليلة " يعد بمثابة تقدير للمستشفى ولجميع العاملين فيه ما يعطي حافزاً أكبر للعطاء وتقديم الخدمات بجودة وهمة عاليتين على الدوام ".

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وأكد الدكتور الخياط حرص مستشفى " الجليلة " للأطفال على وضع صحة المريض كأولوية مطلقة وترجمة ذلك من خلال استقطاب الكفاءات والنماذج المشرّفة التي تقدم الرعاية الصحية عالية الجودة للأطفال وأسرهم.

ويأتي منح امتياز الإقامة الذهبية للأطباء تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة وتكريما لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين وذلك لإسهاماتهم وبصماتهم الواضحة في مختلف المجالات.

ويعنى مستشفى "الجليلة" الذي يعد الأول والوحيد للأطفال في دولة الإمارات- بالأطفال واليافعين حتى سن 18 سنة، فيما يعد المستشفى الذي تم افتتاحه في شهر نوفمبر 2016 مستشفى فائق التطور يضم طاقما متكاملا من خبراء الرعاية الصحية ذوي المؤهلات والكفاءات الرفيعة ويستخدم المستشفى التكنولوجيا الذكية لرفع مستوى الرعاية الصحية والعناية بالمرضى الصغار وعائلاتهم.

ويهدف المستشفى - الذي يحتوي على 200 سرير - إلى تعزيز الابتكارات الإكلينيكية وبرامج التعليم والتطوير المتميزة والاهتمام بالمرافق البحثية ذات أحدث التجهيزات .